Маканани Заявляет о Себе в Сингапуре

Сезон скачек в Синагапуре только начинается, но постепенно календарь добрался до забега Raffle’s Cup, входящий в тройку гонок Группы 1, формирующих «Тройную корону» города-государства. В рамках данного события приняло участие пятнадцать лошадей возрастом от трех лет. Протяженность дистанции составляла тысячу шестьсот метров, а призовой фонд примерно равнялся пятистам восьмидесяти тысячам долларов.

Благодаря весьма хорошему грунту под ногами, лидерство на дебютном отрезке захватил Ай Гай, преследуемый Предитором и Сан Маршалом. Остальные лошади сбились в относительно компактную группу и проигрывали временному лидеру от пяти до десяти корпусов. Примечательно, что между второй и третьей лошадьми было около трех с половиной корпусов.

Постепенно в тройку пробился Каунтофмонтекристо, сумевший сократить отставание от ведущего дуэта. По мере развития событий разрыв между лидерами и преследователями сокращался еще больше и практически превратился в ничего не значащий при прохождении поворота.

В начале финишной прямой на острие оказался Предитор, сумевший обогнать Ай Гая. Каунтофмонтекристо, вновь отступавший назад, но сумевший вернуть себе промежточное нахождение в тройке, выкинулся вперед неподалеку от перил и сумел отвлечь лидеров от внешнего радиуса, где в это время происходили основные события.

А там Маканани и Мистер Клинт стали резко ускоряться и в кратчайшие сроки поравнялись с ведущими лошадьми. С опозданием в секунду-другую за ними увязался и Сафир, также включившийся в борьбу за первое место.

Постепенно данная троица вышла вперед и прошла оставшиеся до финиша метры в непримиримой борьбе, завершившейся победой Маканани, итоговое время которого составило 1:31.20 минуты. Мистер Клинт уступил ему всего нос и завершил выступление вторым.

На третьей позиции оказался Сафир, находившийся еще на голову дальше. Долгое время боровшийся за первенство Предитор сумел зацепиться лишь за четвертое место, проиграв предшественнику половину корпуса. Замыкать пятерку в отчетном соревновании выпало Элит Инвинсиблу, который также уступил впереди идущей лошади полкорпуса. Что касается Ай Гая, то он и вовсе был лишь двенадцатым.