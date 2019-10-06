Уальдгайст с уверенным отрывом победил на парижской «Арке»

Данный забег, рассчитанный на лошадей возрастом от трех лет, ежегодно собирает на столичном ипподроме «Лоншам» в Париже сливки конного общества. Воскресенье было отмечено насыщенной программой, одним из главных мест в котором предполагался отчетный забег на дистанцию в одну милю и четыре фурлонга.

Все двенадцать участников стартовали весьма активно, однако наиболее ретивым на дебютном отрезке стал Гаийят Уильяма Бьюика. Он практически моментально захватил лидерство и повел остальных участников за собой.

Мэджикал Донначи О’Брайана примерил на себя роль главного преследователя, а компанию ему в этом деле составил Фирмент с Кристофом Лемаром в седле. Что до остальных соревнующихся, то они уступали третьей лошади от одного до четырех корпусов.

Последующие две четверти дистанции прошли без сколь-нибудь важных событий и лишь по мере приближения финишной прямой события стали приобретать все более интересный оборот.

Пожалуй, главной переменой на дорожке стало выдвижение вперед Инэйбла, коим в этот день руководил Фрэнки Деттори. Он сумел постепенно обойти лидеров одного за другим и лично возглавить гонку, параллельно с этим создав себе некоторый задел.

Заметив его активность, сразу несколько жокеев подстегнули своих лошадей и устремились вперед, навязывая свежеиспеченному лидеру свою конкуренцию. Соттсасс под руководством Кристиана Демуро и Япан Райяном Муром на спине выглядели главными претендентами на место Инэйбла, однако настоящая опасность таилась в действиях Уайльдгайста, чьими делами заведовал Пьер-Шарль Будо.

Последний повел своего подопечного по внешнему радиусу и сумел включиться в борьбу за лидерство. В результате долгой и успешной борьбы, Уайльдгайст смог выйти вперед менее, чем за пятьдесят метров до финиша и вскоре пересек желанную черту, обладая преимуществом в корпус и три четверти. Победное время составило 2:31.97 минуты.

Инэйбл так и остался вторым, опередив Соттсасса на те же корпус и три четверти. Четвертым был Япан, уступивший еще полкорпуса, а пятым стал Мэджикал, отставший от предшественника аж на шесть корпусов.