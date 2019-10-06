Вилла Марина Вырывает Победу в Париже

Вслед за «Аркой», состоявшейся на парижском ипподроме «Лоншам» в воскресенье, в программе шел забег Prix de l’Opera Longines, рассчитанный на участие кобыл и лошадей возрастом от трех лет.

На старте забега Группы 1, общей протяженностью в милю и два фурлонга, нашлось место для двенадцати участниц. Что касается вознаграждения, то одной лишь победительнице отходило почти триста тысяч евро.

Старт ожидаемо получился активным и считанные секунды спустя во главе гонки оказалась Мехдайи, в седле которой нашлось место для Френки Деттори. Вслед за ним увязалась Уиз Ю жокея Орельейна Леметра. Компанию в нелегком деле лидерства им составила Теребеллум, на которой выступал Микаель Барцалона.

После активного старта события на скаковой дорожке немного успокоились и дальше гонка пошла в ровном ритме без каких-либо значимых перестановок вплоть до отметки в три фурлонга до финиша.

Лошади, находившиеся к тому моменту позади основной группы, стали напирать вперед, заставляя находящихся перед ними соперниц либо ускоряться, либо сдавать позиции. Одной из подобных «активисток» стала Вилла Марина, чьими делами заведовал Оливье Песлье.

Последняя шаг за шагом улучшала свое положение и постепенно вышла на вторую линию, готовясь к финальной атаке. Одновременно с ней аналогичные маневры совершила Флитинг Уэйна Лордана.

С выходом на финишную прямую данная парочка взвинтила скорости до предела и бросилась в атаку, едва ли не синхронно обходя одних соперниц за другими. Заключительные метры дистанции они прошли бок о бок и до последнего не было ясно, кому же достанется победа.

В итоге, Вилла Марина, благодаря удачному шагу, сумела выдвинуться на полноса вперед, чем и обеспечила себе победу при итоговом времени в 2:09.09 минуты. Третьей цели достигла Уотч Ми Пьера-Шарля Будо, отставшая на три четверти корпуса.

Отличный финишный спурт удался и Комм, которой руководил Ютака Таке. Японский жокей привел свою подопечную к четвертому итоговому месту при отставании от предшественницы на шею. За ними, также с минимальным отставанием, прибыл дуэт Теребеллума и Микаеля Барцалоны.