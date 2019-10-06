Гласс Слиперс Легко Победил на «Лоншаме»

Программа воскресного дня на ипподроме «Лоншам», находящегося в столице Франции, включала на удивление много забегов Группы 1 – сразу шесть. И если основными ее пунктами, безусловно, были забеги «Арки» и «Оперы», то вслед за ними довольно интересно было понаблюдать за стартом Prix de l’Abbaye de Longchamp Longines, участие в котором принимали лошади от двух лет отроду.

Перед шестнадцатью участниками, оказавшимися в стартовом протоколе, стояла довольно простая задача – как можно скорее преодолеть всего пять фурлонгов в пути. В качестве поощрения предлагалось весьма солидное вознаграждение – один лишь победитель был вправе рассчитывать на двести тысяч евро призовых.

Наиболее активным на дебютном отрезке пути оказался Эль Аустронауте жокея Джейсона Харта. Однако их лидерство не продержалось и полутора фурлонгов, ведь по внутреннему радиусу вперед прорвался Гласс Слиперс, управляемый Томом Ивсом.

Эль Аустронауте продолжил бороться за первую позицию, сопровождаемый следовавшим за ним по пятам Инвинсибл Арми. Немного отвлекшись на свою внутреннюю борьбу, они допустили две ошибки. Первую – позволив Гласс Слиперсу увеличить собственный отрыв. Вторую – дав Соу Перфекту Донначи О’Брайяна приблизиться к себе, а после и выйти на второе место.

Как результат, Гласс Слиперс уверенно достиг цели, опережая ближайшего из конкурентов на три корпуса. Ему удалось зафиксировать секундомер на отметке в 58:04 секунды. Соу Перферкт закономерно расположился на втором месте.

Эль Астроунауте продолжил свою борьбу с Инвинсибл Арми, добрался до финиша третьим, проиграв предшественнику шею. В то же время, подопечный Ойзина Мерфи отстал всего на нос, что, впрочем, сместило того на четвертое место. На пятой позиции оказался Мабс Кросс, уступивший еще корпус.

Среди других результатов дня на этой же локации отметим победы Группы 1. В частности, Албиньи в забеге Prix Marcel Boussac, Виктора Лудорума в рамках старта Prix Jean-Luc Lagardere, а также успех Уан Мастера, оказавшегося лучшим на Qatar Prix de la Foret.