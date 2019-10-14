Образцовая Победа Скарлет Колор

Столица Японии принимала в понедельник ряд интересных скачек, среди которых нашлось место и забегу Fuchu Himba Stakes, относящемуся к Группе 2. Из шестнадцати участниц возрастом от трех лет, финиша, преодолев дистанцию в тысячу восемьсот метров, достигло лишь пятнадцать. Несмотря на это, интрига в борьбе за призовой фонд размером в почти миллион долларов США ничуть не пострадала.

Стартовый сигнал еще не развеялся над ипподромом, а на острие гонки оказалась А Шин Твинкл, в седле которой расположился Масаки Катсуура. Вслед за ней увязалась Джоди Мийаби Муто, а замыкал тройку сильнейших на стартовом отрезке дуэт в составе Крокосмии и Олл фор Лав.

Что до остальных участниц соревнования, то они уступали от двух до шести корпусов и планомерно преследовали новоиспеченных лидеров.

По мере развития событий, Крокосмия, управляемая Кейтой Тосаки, выдвинулась на вторую позицию, а Джоди, напротив, сместилась назад и оказалась на временной третьей строчке. Олл фор Лав, вместе с жокеем Югой Кавадой, шла по дистанции четвертой.

Последовавшие две четверти дистанции никто из участниц даже помыслить не смог о том, чтобы приблизиться к уверенно лидирующей А Шин Твинкл. Лишь за три сотни метров до финиша Олл фор Лав пошла на обгон, «взяв» с собой за компанию Лаки Лилак, на которой выступал Су Исибаси.

Дуэт новоиспеченных лидеров включился в ожесточенную борьбу за первое место. Еще больше градус противостояния подняла Фронтир Квин жокея Акихиде Цумуры, стремительно ускорившаяся по внешнему радиусу и успешно «продавливавшая» лидеров.

Увлекшись вышеописанными перемещениями, участники борьбы за призовые места не заметили резкого рывка Скарлет Колор, в седле которой в этот день находился Ясунари Ивата. Данной лошади удалось выдвинуться вперед у самых перил, а после, не встречая никакого сопротивления со стороны выдохшихся соперниц, уйти в отрыв перед самой финишной линией.

Как результат – заслуженная победа при итоговом времени в 1:44.5 минуты. На втором месте, уступив корпус с четвертью, оказалась Фронтир Квин, а замыкала тройку лучших Лаки Лилак, отставшая на дополнительных полкорпуса.