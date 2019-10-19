Отличный Результат Донжуан Триумфанта в Спринте

Сегодняшний день на ипподроме «Аскот» в Великобритании затмил даже остросюжетные политические новости, ведь здесь сошлись сильнейшие лошади и жокеи, борющиеся за престижные титулы на скачках Группы 1.

Отчетный старт, Quipco British Champions Sprint Stakes, был рассчитан на участие лошадей возрастом от трех лет на крайне короткой, собственно, спринтерской, дистанции – шесть фурлонгов. Попытать счастья решило семнадцать участников.

Старт, как и следовало ожидать, вышел крайне активным, ведь времени на раскачку попросту не было. После небольшой «толкучки» на первых метрах пути, вперед вышел Хелло Юмзэйн жокея Джеймса Дойла. Расположившись на внешнем радиусе, он лишь немного опережал настырного Сэндс оф Мали в чьем седле располагался Дэниэл Тадхоуп.

Примерно на корпус позади располагалась целая группа преследователей, включавшая Эдвертайза с Фрэнки Деттори на спине, Форевер ин Дримза жокея Джейми Спенсера, а также Кэйп Байрона, чьими делами заведовал Андреа Атцени.

К середине пути говорить о единоличном лидерстве какого-либо из участников не представлялось возможным ввиду нахождения на острие сразу шести лошадей. К вышеупомянутым участникам также присоединился Мэйк э Челлендж Джо Дойла.

На фоне данных событий оказались незамеченными приготовления Уан Мастера, выступавшего с Пьером-Шарлем Будо в седле. Этому дуэту удалось набрать приличную скорость и, найдя слева достаточно свободного места, выдвинуться вперед.

Быть бы им первыми, если бы аналогичный маневр не провернул бы Донжуан Триумфант Сильвестра де Соузы. Последний повел своего подопечного по тому же внешнему радиусу, но, обладая более высокой скоростью, быстро обогнал Уан Мастера и захватил лидерство в забеге.

Заключительный фурлонг иных сюрпризов не преподнес, и Донжуан Триумфант спокойно оформил победный результат при времени в 1:16.43 минуты. Его преимущество над Уан Мастером, оказавшимся на финише вторым, составило один корпус.

Впрочем, на второе место едва не вырвался Форевер ин Дримз, оказавшийся всего лишь на шею дальше. Помехой в борьбе за вторую строчку для него стал бескомпромиссный Брандо Тома Ивса, шедший параллельным курсом и занявший четвертую позицию, уступая предшественнику лишь нос. На пятом месте финишировал Мэйл э Челлендж.