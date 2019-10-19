Звездный Час Стар Кэтчер

Третья гонка субботнего дня на знаменитом «Аскоте» предполагала участие кобыл, соревновавшихся на дистанции в милю и три с половиной фурлонга. Призовой фонд старта Группы 1 составлял порядка полумиллиона фунтов.

Двенадцать участниц возрастом от трех лет начали выступление довольно спокойно, что вполне объяснимо сравнительной дальностью финиша. После привычной легкой неразберихи на старте первенство в гонке захватила Дельфиния, руководимая Сими Хеффернаном.

Вслед за ней в погоню пустились Саус Си Перл Шона Ливи и Тарнава Криса Хейеса. Двумя корпусами далее располагалась Стар Кэтчер жокея Фрэнки Деттори и Сан Мэйден Джима Кроули.

Дельфиния постепенно ушла в отрыв и продолжала лидировать в гонке на протяжении большей ее части. Соперницы пытались догнать лидера, не желая дать той уйти слишком далеко, что могло быть чревато последствиями необратимого характера.

Попутно, велась борьба за второе место в которой Саус Си Перл проиграла позицию тройке собственных преследовательниц, обогнавших ее с разных сторон. За три фурлонга до финиша вся суть выступления лошади Ливи свелась к борьбе за место в первой пятерке, которую она проиграла.

Уже на финишной прямой, за два фурлонга до финиша, лидерские качества стала проявлять Стар Кэтчер, сумевшая постепенно сократить отставание от неповторимой Дельфинии. Последние метры пути они прошли бок о бок и лишь считанные сантиметры преимущества позволили лошади Деттори оказаться на первом месте. Победное время в рамках данного забега составило 2:28.48 минуты.

Дельфиния была вынуждена довольствоваться вторым место, что было вдвойне обидным на фоне отличного хода по дистанции. Третей цели достигла Сан Мэйден, проигравшая предшественнице корпус.

Могла оказаться в тройке лучших и Флитинг, верхом на которой скакал Доннача О’Брайан. Ей также удалось продемонстрировать приличный финишный спурт, однако отставание от Сан Мэйден в шею отыграть так и не получилось. Замыкала пятерку сильнейших Классик, находившаяся в ведении опытного Джеймса Дойла.