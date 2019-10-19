«Королевская» Победа

Забег Группы 1 на «Аскоте», миля пути, миллион фунтов призовых и шестнадцать участников на старте – сложно передать ту нервозность, которая царила на скаковой дорожке и трибунах элитного ипподрома в этот день.

Впрочем, следовало лишь прозвучать стартовому сигналу и все эмоции отошли на второй план, уступив место адреналину. Верашиус жокея Джейсона Уотсона «растолкал» соперников и вырвался на передний план, довольно быстро наращивая отрыв, достигший несколькими секундами позже трех корпусов.

В качестве ближайших преследователей определились Хэппи Пауэр Сильвестра де Соузы и Бенбатл Ойзина Мерфи. Другие лошади сбились в плотную общую и расположились на отдалении пяти корпусов от лидера.

Последующие две четверти пути сильных изменений не наблюдалось и лишь Ревенант жокея Пьера-Шарля Будо оправдывал статус фаворита, проявляя некоторую активность в подготовке будущей атаки.

Главные перестановки между участниками состоялись уже после выхода из поворота на финишную прямую. Верашиус все еще лидировал, однако у многих вполне обоснованно закрадывались сомнения, что он не сможет остаться на занимаемой позиции к концу забега.

Главным действующим лицом, или же мордой, на финишной прямой стал Кинг оф Чэйндж, ускорявшийся на глазах и проходивший соперников одного за другим. Справедливости ради, следует заметить, что он был не сам в данном начинании ведь за ним следовал Ревенант, по-прежнему претендующий на победу.

Заключительные метры гонки прошли в бескомпромиссной борьбе данной парочки, в которой однозначным победителем оказался Кинг оф Чэйндж. Сумев сохранить преимущество в корпус с четвертью, он оформил победу при итоговом времени в 1:44.88 минуты.

Ревенант, несмотря на все старания, достиг цели лишь вторым, на полтора корпуса опередив Сэйф Вояжа, чьими делами заведовал Джейми Спенсер. Былой лидер Верашиус сумел «зацепиться» только за четвертое место, проиграв предшественнику те же полтора корпуса. Замыкать пятерку лучших в отчетном соревновании выпало Моохатеру жокея Джима Кроули. Его отставание от четвертого финишера исчислялось тремя четвертями корпуса.