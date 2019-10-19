Ожидаемая Победа Мэджикала на «Аскоте»

Главная гонка дня на британском «Аскоте», обладающая статусом Группы 1, собрала на своем старте девять лошадей. За преодоление пути в милю и два фурлонга, для дополнительной мотивации, предлагался призовой фонд размером в полтора миллиона фунтов.

Сразу после старта, не откладывая дело в долгий ящик, на временное первое место прорвался Регал Риалити, ведомый жокеем Джимом Кроули. Понятное дело, никто не хотел отпускать его далеко, а потому практически сразу у него в хвосте пристроился Мэджикал с Донначей О’Брайяном на спине. Также, дополняя компанию, поблизости оказался Аддейбб жокея Джеймса Дойла. Что до остальных соревнующихся, то они ничем не выделялись и выступали скорее статистами на фоне свежеобразованной тройки лидеров.

Дальнейшее развитие событий на ипподроме можно сравнить с пружиной, которая безостановочно сжималась, собирая фантастический запас энергии. В итоге, «выстрелило» даже не при выходе на финишную прямую, как этого ожидали собравшиеся на трибунах зрители, а за фурлонг до финиша.

Мэджикал и Аддейбб практически одновременно бросились в решающую атаку и обогнали Регал Реалити. Последний, к слову, окончательно сдал перед финишем и пропустил вперед целый ряд лошадей.

Новоиспеченные лидеры вели очную борьбу на предельных скоростях, но за сто ярдов до финиша Аддейбб резко сдал в скорости, позволив своему визави выдвинуться вперед на три четверти корпуса.

Мэджикал закономерно воспользовался оплошностью оппонента и оформил победу, зафиксировав секундомер на отметке в 2:8.42 минуты. Аддейб, соответственно, забронировал за собой вторую позицию.

Нешуточная борьба развернулась за третью позицию. Прибывший из Японии Деирдре жокея Ойзина Мерфи, и британский Фокс Тол с Сильвестром де Соузой в седле единодушно покзаали хорошее ускорение на завершающем отрезке и каждый вполне заслуженно претендовал на третье место.

Подопечный Мерфи не даром все лето выступал на лучших японских забегах, а потому сумел выжать максимум из собственной формы, выдвинувшись в решающий момент на голову. Замыкал пятерку Мехдаайи, уступивший Фокс Толу один корпус.