Сказочная Победа Вино Россо в Аркадии

Участникам забега Longines Breeders‘ Cup Classic, относящемуся к Группе 1, предстояло преодолеть милю с четвертью на ипподроме «Санта-Анита Парк» в калифорнийской Аркадии. Попытать счастья в рамках отчетного забега, борясь за призовой фонд размером в шесть миллионов долларов, решило одиннадцать участников.

Старт вышел довольно активным и не прошло и пяти секунд, как опытный пятилетний Йошида, руководимый Майком Смитом, вышел во главу забега. Впрочем, его попытки оторваться успеха не имели ведь практически сразу позади него появились МакКинзи, выступавший с Джоелем Розарио в седле, и, чуть поодаль, Вино Россо, верхом на котором в отчетном забеге скакал Ирад Ортиз-младший.

Данная троица уверенно повела за собой гонку, не сумев, впрочем, создать особого значительного отрыва – имеющийся достигал лишь двух корпусов, что легко объяснялось желанием каждого из выступающих победить на престижном старте.

Последовавшие за этим две четверти дистанции особых изменений не принесли, а потому зрители взволновано поглядывали в сторону финишной прямой, на которой и суждено было определить победителя.

Их ожидания оправдались сполна, ведь МакКинзи сумел опередить растерявшего запас свежести Йошиду при выходе из поворота. Прижавшись к перилам, он сделал попытку уйти в отрыв от конкурентов. Задумка, впрочем, не имела успеха, ведь вслед за ним вперед бросился и Вино Россо.

Лошади поравнялись практически моментально, а дальнейшее развитие событий скорее напоминало сказку для команды Вино Россо. Их ставленник безо всяких проблем обогнал конкурента и на глазах увеличивал преимущество. Еще за две сотни метров до финишной черты становилось понятно, что тягаться с конем Ортиза-младшего никому не под силу.

Оправдывая ожидания, он первым пересек финишную черту, завершив забег за 2:02.80 минуты. МакКинзи, несмотря на все старания, так и остался вторым, уступив победителю четыре с четвертью корпуса. Отстав на аналогичную дистанцию от него, третьим на финише оказался Хайер Пауэр жокея Флавьена Прата. В двух с четвертью корпусах позади следовал Илэйт, а замыкал пятерку Мат Уизард.