Суверенная Победа Брикс энд Мортара на «Санта-Аните»

Прекрасно выступив в паре с Вино Россо в рамках классического забега, Ирад Ортиз-младший закономерно рассматривался как один из фаворитов гонки Longines Breeders‘ Cup Turf. Последняя, также относясь к Группе 1, предполагала преодоление участниками дистанции в полторы мили при общем призовом фонде размером в четыре миллиона долларов.

Экклимейт жокея Мартина Гарсии захватил лидерство с первых метров дистанции и уверенно прошел стартовый отрезок, обладая отрывом в полтора корпуса при входе в первый поворот. За ним следовал Бандуа, руководимый Тайлером Граффалионе, а на промежуточном третьем месте расположился Юнайтед с Флавьеном Пратом в седле.

Следует заметить, что в данном случае не наблюдалось особых разрывов между лошадьми и большинство из участников, не считая лидера, шли в очень плотной общей группе, что предполагало множество вариантов развития событий.

За милю до конца Экклимейт сохранял лидерство, Бандуа уступал корпус, на столько же опережая Юнайтеда. За тем следовал Брикс энд Мортар, а пятым по дистанции шел Чэннел Мэйкер Джона Веласкеса.

Далее гонка шла ровно и лишь на входе в последний, третий, поворот, стали сдавать нервы у Граффалионе, который отправил своего подопечного на обгон. Маневр возымел успех, однако стал своего рода «пусковым крючком» для остальных, заставляя преследователей ускориться и полноценно включиться в борьбу за призовые места.

Настоящее сумасшествие имело место быть в начале финишной прямой. К этому моменту Юнайтед сумел подтянуться вперед и практически выйти на первое место. Параллельно с этим, Брикс энд Мортар, уступавший первой лошади четыре корпуса, стал ускоряться на внешнем радиусе и вскоре сумел солидно удивить лидирующее трио, ворвавшись на первое место.

Постепенно «продавливая» соперников, Брикс энд Мортар достиг финиша, сумев обеспечить себе победу при преимуществе в голову над Юнайтедом. Итоговое время первого составило 2:24.73 минуты.

Юнайтед, финишировавший вторым, опередил третьего призера на корпус с четвертью. Замыкал тройку лучших Энтони ван Дайк, выступавший с Райяном Муром в седле.