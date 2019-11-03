Блу Прайз Оказалась Первой на Longines Breeders‘ Cup Distaff

Знаменитый ипподром «Санта-Анита Парк» принимал в субботу «Кубок коннозаводчиков», большинство гонок которого обладают наивысшим статусом. Принимая во внимание этот факт, неудивительно, что ажиотаж вокруг гонки был чрезвычайным, особенно учитывая призовой фонд в размере двух миллионов долларов.

Отчетный забег подразумевал участие лошадей возрастом от трех лет, перед которыми ставилась задача скорейшим образом преодолеть путь в милю и одну восьмую.

Стартовый ворота не успели толком открыться, а Мо Си Кал, ведомая Пако Лопесом, помчалась вперед во весь опор, не глазах отдаляясь от остальных конкурентов. Единственным исключением в данном случае стала Серенгети Эмпресс, которая также пыталась нивелировать фактор дальних стартовых ворот отчаянным рывком вперед.

Далее, уступая примерно три корпуса, следовали Оллис Кэнди жокея Джоеля Розарио и Парадайз Вудс Абеля Седилло.

Постепенно Серенгети Эмпресс вышла вперед и повела гонку за собой. Ее преследователи шли весьма плотно, что способствовало постоянной смене их взаиморасположения. Последнее лишь добавляло привлекательности забегу, заставляя зрителей на трибунах и у телеэкранов изрядно переживать за своих фаворитов.

При входе на второй поворот Оллис Кэнди стала ускоряться, пытаясь нагнать Серенгетти Эмпресс. Парадайз Вудс оставалась позади постепенно становилось понятно, что на первое место данная лошадь совершенно не претендует.

Более того, еще несколько метров спустя, на третьей позиции располагалась уже Миднайт Бизу. От порядком отставшей основной группы отделилась Блу Прайз, руководимая Джо Браво. Последняя ощутимо прибавила в скорости и сумела в кратчайшие сроки вклиниться в лидирующую группу.

На финишной прямой основные события разыгрывались между Серенгети Эмпресс и Миднайт Бизу. Вторая сумела обогнать соперницу по центру, заставив сидевшего в ее седле Майка Смита едва ли не праздновать победу.

Появление между ними быстроногой Блу Прайз возымело эффект грома среди ясного неба и застало лидеров врасплох. Лошадь Браво успешно завершила обгон, сумев солидно увеличить отрыв еще до финиша. Как итог – победа с преимуществом в полтора корпуса при времени в 1:50.50 минуты.