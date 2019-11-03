Трудовая Победа Иридессы на Breeders‘ Cup Filly and Mare Turf

Данное мероприятие, прошедшее в субботу в рамках «Кубка коннозаводчиков» на ипподроме «Санта-Анита Парк» в американской Калифорнии, обладало статусом Группы 1 и предлагало призовой фонд в размере двух миллионов долларов. К участию допускались лошади возрастом от трех лет.

Все десять участниц забега начали хорошо, но лучше остальных это удалось Кэсл Лэди, захватившей лидерство. Впрочем, надолго она во главе не удержалась, уступив промежуточную первую строчку Мерф, которой управлял Майк Смит. Второй к этому моменту шла Василика жокея Флавьена Прата, а замыкала тройку к тому моменту Иридесса Уэйна Лордана.

По прохождении четверти мили Мерф опережала ближайшую из преследовательниц на восемь корпусов, делая, тем самым, солидную заявку на победу. По мере прохождения дистанции ее преимущество лишь увеличивалось и к середине пути достигало потрясающих десяти корпусов.

Особенно контрастными на этом фоне выглядели события, имевшие место при прохождении лошадьми последнего поворота. Было преимущество Мерф практически растаяло, оставив той два корпуса преимущества перед стремительно прибавляющими Василикой и Иридессой к началу финишной прямой.

Заключительные сотни метров свелись к очной борьбе Иридессы и Василики, которые шли нос к носу вплоть до самого финиша. Лишь в последний момент лошади Лордана посчастливилось немного выдвинуться вперед, что и стало залогом ее победы.

Завершив забег за 1:57.77 минуты, Иридесса забронировала за собой первую строчку, опередив Василику на голову. Разрыв между последней и третьей лошадью, которой оказалась Систерчарли под руководством Джона Веласкеса, составил два с четвертью корпуса.

На четвертой позиции финишировала Фанни Логан, выступавшая с Фрэнки Деттори в седле. Ее отставание от предшественницы исчислялось тремя четвертями корпуса. Замыкать пятерку в этот раз выпало Джаст Уандерфул Райяна Мура, также находящейся в трех четвертях корпуса за предшествовавшей лошадью.

Говоря о призовых, команда Иридессы получила миллион сто тысяч долларов, а лишь малость ей уступившая Василика получила всего триста сорок тысяч. За третье место была отведена награда в сто восемьдесят тысяч долларов.