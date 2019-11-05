Кубок Мельбурна за Уоу энд Диклером

Lexus Melbourne Cup, как он именуется ввиду спонсорской поддержки, с самого момента своего основания в тысяча восемьсот шестьдесят первом году считался наиболее престижным забегом австралийского континента. Участникам возрастом от трех лет предлагалось преодолеть дистанцию в три тысячи двести метров. В качестве награды их ожидал призовой фонд в восемь миллионов австралийских долларов (около пяти с половиной в американской валюте).

В стартовом протоколе нашлось место аж двадцати четырем участникам, решившим попытать счастья на ипподроме «Флемингтон». Начали они, вопреки ожиданиям, довольно активно и сразу несколько лошадей выдвинулись вперед, пытаясь захватить промежуточное лидерство.

После первых двух фурлонгов пути во главе оказался Уоу энд Диклэр жокея Крэга Уильямса. Главным же его преследователем оказался Мастер оф Риалити с Фрэнки Деттори в седле. Третьим держался Принц оф Аран, верхом на котором скакал Майкл Уолкер.

Со временем ход лошадей выровнялся и именно последний из вышеупомянутой троицы сумел продраться на временное первое место, заявляя о собственных претензиях на победу. Следует понимать, что остальные участники также держались весьма близко и представляли собой реальную угрозу планам любого из ведущих скакунов.

К началу финишной прямой на передовой оказался уже Мастер оф Риалити, выдвинувшийся вперед на корпус по отношению к ближайшему преследователю. Его лидерство продержалось до отметки в два с половиной фурлонга до финиша.

После этого случилась атака со всех сторон, в результате которой на заключительном фурлонге «продавить» Мастера оф Реалити удалось Уоу энд Диклэру, который и стал победителем, уложившись в 3:24.76 минуты. Его преимущество над Мастером оф Реалити составило всего голову. Принц оф Аран проиграл второму финишеру нос, а на столько же дальше был Иль Парадисо жокея Уэйна Лордана.

Уже после завершения гонки второе место, за незначительные нарушения правил, было отобрано у Мастера оф Реалити, которому присудили итоговую четвертую строчку. Лошади, находившиеся перед тем на третьей и четвертой позиции, соответственно, поднялись выше.