Образцовый Финиш Лаки Лилак в Киото

Забег для кобыл и лошадей возрастом от трех лет ежегодно проводится на ипподроме Киото и собирает целую плеяду первоклассных скакунов. Не стал исключением и этот раз, ведь в отчетном забеге, относящемуся к Группе 1, на старте оказалось восемнадцать участниц. Им следовало преодолеть дистанцию в две тысячи двести метров. Общий призовой фонд, в пересчете на американскую валюту, составил примерно миллион восемьсот семьдесят пять тысяч долларов.

Старт вышел весьма активным и через считанные секунды лидерство в забеге за собой забронировала опытная Крокосмия, выступавшая под руководством Юсуке Фуджиоки. Рядом с ней тут же оказались Лавс Онли Ю жокея Мирко Демуро и Салация, на которой скакал Юга Кавада. К слову, первая из данной парочки считалась главным фаворитом забега, а потому к ней было приковано особое внимание участников и зрителей. Остальные участники находились достаточно близко, не позволяя группе лидеров уйти в сколь-нибудь значительный отрыв.

По прошествии первой трети дистанции на третью промежуточную позицию выдвинулась Чентеллео Кристофа Лемара, однако других значительных изменений, способных повлиять на развитие гонки, не происходило.

Крокосмия и Лавс Онли Ю уверенно вели гонку и готовились к решающей борьбе между собой за первое-места. На этом фоне резкий прорыв Лаки Лилак под руководством Кристофа Сумильена стал для многих, включая лидеров, полной неожиданностью. Перед этим лошадь французского жокея находилась лишь на восьмой промежуточной позиции.

Не встретив особого сопротивления, Лаки Лилак спокойно вышла в лидеры и, по мере приближения финиша, сумела увеличить свой отрыв, составивший, в итоге, корпус с четвертью. Победное время четырехлетней лошади составило 2:14.1 минуты.

Крокосмия, в результате, финишировала второй, сумел удержать преимущество в шею над Лав Онли Ю. Проиграв тот же интервал, четвертой забег завершила Чентеллео, а пятой, с аналогичным отставанием от предшественницы, была Хроно Генезис, в седле которой нашлось место Юичи Китамуре.