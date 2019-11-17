Инди Чэмп Легко Побеждает в Киото

Забег на дистанцию в тысячу шестьсот метров, именуемый The Mile Championship и ежегодно проводимый в ноябре на ипподроме «Киото», собрал на старте семнадцать участников. Призовой фонд данного старта, относящегося к Группе 1, составлял почти два миллиона долларов в местной валюте.

Перед началом соревнования, в качестве главного фаворита рассматривался Данон Премиум жокея Юги Кавады, вслед за которым в табели о рангах следовал Данон Кингли, руководимый Норихиро Йокоямой. Инди Чэмп считался лишь третьим по силе и выступал в паре с жокеем Кеничи Икедзое.

Несмотря на вышеописанное, наиболее активным на стартовом отрезке оказался Май Стайл Кацухару Танаки, довольно быстро возглавивший гонку – участники не преодолели и двух сотен метров к тому моменту. За ним на дистанцию ушел Гвансиаль с Масами Мацуокой на спине, а замыкал тройку лидеров на данном этапе австралийский скакун Фиано Романо, выступавший под руководством Коты Фуджиоки.

Особых перестановок в дальнейшем не последовало, и участники продолжили движение по направлению к повороту, а после и к финишу. Лишь с выходом на заключительную прямую вокруг тогдашнего лидера освободилось достаточно места для активных действий остальных участников забега.

Позволив себе сравнительно медленный разгон, Инди Чэмп обошел ведущую лошадь по ближней к трибунам стороне и устремился к финишу. Данон Премиум попытался-было догнать свежеиспеченного лидера, однако, его реакция на события оказалась запоздалой, а потому единственным позитивным результатом для коня Кавады стало второе место, не являвшееся, впрочем, целью выступления.

Инди Чэмп преодолел отведенный путь за 1:33.0 минуты, опередив ближайшего из преследователей на полтора корпуса и заработав сто десять миллионов иен призовых из суммарных двухсот пятнадцати. Данон Премиум, в свою очередь, выиграл у ставшего третьим Першиан Найта, на котором выступал Ойзин Мерфи, лишь шею. Четвертым по счету цели достиг ранее лидировавший Май Стайл. Его отставание от третьего призера исчислялось половиной корпуса. Замыкать пятерку сильнейших выпало Данону Кингли, располагавшемуся еще на шею дальше.