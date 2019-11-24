Суаве Ричард Победил на Кубке Японии

Кубок Японии, закономерно относящийся к Группе 1, предполагает преодоление дистанции в две тысячи четыреста метров. Пятнадцать участников возрастом от трех до семи лет боролись за приличный призовой фонд, примерно составлявший чуть более пяти с четвертью миллионов долларов США.

Перед стартом в число главных фаворитов входили, в порядке вероятности, Рей де Оро жокея Уильяма Бьюика, Вагнериан с Югой Кавадой в седле, упомянутый Суаве Ричард, выступавший под руководством Ойзина Мерфи, а также Ю Кэн Смайл жокея Ясунари Иваты.

На старте они, впрочем, были далеко не столь активными как Дайва Кэгни с жокеем Су Исибаси в седле, быстро выбравшийся на передовую. Компанию ему в данном начинании составили Данбурит Фумы Мацуваки и Уин Тендернесс, руководимый Хиронобу Танабе.

Ближе всех к группе лидеров расположился Этарио, показывавший пример остальным и не позволявший скачущим впереди сбавить темп, сохраняя тем самым силы на предстоящие отрезки дистанции.

Постепенно Этарио удалось продвинуться вперед и выйти на финишную прямую на второй позиции, тогда как лидерство в забеге по-прежнему сохранял Дайва Кэгни.

Впрочем, вышеописанные пертурбации мало интересовали фаворитов забега, которые, сгруппировавшись, приготовились к финальной атаке, не заставившей себя ждать.

Суаве Ричард обошел Вагнериана и резко продвинулся вперед. Занятно, что его прямым конкурентом за первое место стал не кто-то из записных фаворитов, либо ранее лидировавших участников, а Каррен Букетд‘ор, выступавший под руководством Акихиде Цумуры.

Данная парочка повела между собой очную борьбу за победу, сильнейшим в которой оказался именно подопечный Мерфи, сумевший достичь цели за 2:25.9 минуты. Его преимущество над финишировавшим вторым Каррен Букетд‘ором составило три четверти корпуса. Вагнериан добрался до цели лишь третьим, отстав еще на полтора корпуса.

Макахики, чьи шансы на победу расценивались откровенно невысоко, сумел удивить, став четвертым отстав еще на корпус и три четверти от предшественника. Замыкал пятерку в данном случае Ю Кэн Смайл, находившийся на шею дальше.