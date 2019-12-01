Хризоберил Победил в Японской Гонке Чемпионов

Забег Группы 1 на тысячу восемьсот метров, помимо престижности собственного статуса, предлагал шестнадцати стартовавшим участником и весьма привлекательный призовой фонд общим размером примерно в миллион семьсот восемьдесят тысяч долларов США.

Как это принято для японских стартов, присутствовала и условная группа записных фаворитов, в которую на этот раз вошли, в порядке приоритетности, Голд Дрим жокея Кристофа Лемара, Хризоберил Юги Кавады, Инти, руководимая Ютакой Таке, Омега Перфюм под руководством Фрэнки Деттори, а также Чува Уизард, руководимая Юичи Фукунагой.

Свои претензии на победу с дебютных метров пути стала подтверждать Инти, сумевшая в кратчайшие сроки выдвинуться на передовую и захватить лидерство. Вслед за ней в путь отправилась ТО Энерджи жокея Харухико Кавасу. Хризоберил расположился тут же, уступая дуэту лидеров порядка корпуса, а пару ему в деле преследования составила Голд Дрим. Остальные лошади шли дальше, проигрывая ведущей четверке от полутора до шести корпусов.

Постепенно из основной группы выделилась Лондон Таун, выступавшая в паре Ясунари Иватой, которая догнала впереди идущих и обогнала их, расположившись на втором месте уже к середине пути.

Последующую четверть пути других важных перестановок не было и все сколь-нибудь стоящие внимания события происходили непосредственно на финишной прямой.

Инти продолжала удерживать лидерство, но у зрителей обоснованно закрадывались сомнения, сможет ли она удержать добытое преимущество, ведь на внешнем радиусе здорово набирали ход Голд Дрим и Хризоберил.

Собственно, именно данный дуэт вскоре и вырвался вперед, демонстрируя небольшое преимущество подопечной Лемара. Тем не менее, по мере приближения финишной черты Хризоберил все больше настигал прямую соперницу и, со временем, сумел выдвинуться вперед, укрепляясь на первом месте. Считанными секундами позже он оформил победу, обладая преимуществом в шею на второй финишировавшей лошадью. Итоговое время гонки составило 1:48.5 минуты. Третьей, уступив еще корпус с четвертью, финиша достигла Инти, сумевшая заблокировать попытки других участников обогнать ее на заключительных метрах.