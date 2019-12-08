Подопечный Морейры Победил в Спринте в Гонконге

Ежегодный «день Longines» прошел сегодня на гонконгском ипподроме «Хэппи Уэлли», включая в себя четыре титульных гонки, среди которых нашлось место и спринту. Отчетный старт был пятым по счету в программе дня и, относясь к Группе 1, предполагал дистанцию в тысячу двести метров. Призовой фонд составлял двадцать миллионов местных долларов (чуть более двух с половиной миллионов долларов США).

Желающих поучаствовать закономерно было больше стартовых мест, а потому двоим кандидатам, а именно Литл Джайанту и Ин Хер Тайму, пришлось попрощаться с мыслями о стартовом протоколе, тогда как к участию было допущено десять лошадей.

Наиболее активным на старте был Этеро, сумевший быстро возглавить гонку и оторваться от ближайшего конкурента на два корпуса. В его седле находился Зак Партон. Ближайшими преследователями в дебютной части стали Хот Кинг Праун жокея Кариса Титана и Мистер Станнинг, в чьем седле оказался Хью Боумэн.

К середине поворота лидер позволил позади идущим приблизиться к себе на три четверти корпуса. А уже при выходе на финишную прямую его зажали возле перил и атаковали сразу по нескольким направлениям.

Впрочем, к своей чести, Этеро держался на передовой довольно долго, возглавляя забег еще на отметке в триста метров до финиша. На сотне он еще держался, но буквально на последних метрах пути вперед сумел прорваться дуэт в составе Бит Зэ Клока с Жоао Морейрой в седле и вышеупомянутым Хот Кинг Прауном.

Подопечной Морейры выдвинулся на полкорпуса вперед, сумев, тем самым, гарантировать себе победную первую позицию. Итоговое время забега составило 1:08.12 минуты. Хот Кинг Праун оказался на втором месте. Максимум, на который хватило Этеро – это закрепиться в тройке, при отставании от предшественника еще на шею.

На четвертом месте расположился Мистер Станнинг, находившийся на три четверти корпуса позади Этеро. Замыкать пятерку на этом зрелищно старте выпало Фулл оф Бьюти, чьими делами заведовал жокей Си Хо.