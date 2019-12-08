Адмайр Марс – Первый На Гонконгской Миле

Наиболее важный день скачек для местного жокейского клуба прошел сегодня в Гонконге, где, в том числе, состоялись первоклассные гонки под эгидой Longines. Так, седьмой по счету в программе дня оказался старт Longines Hong Kong Mile, закономерно предполагавший дистанцию в одну милю.

Десяти участникам, квалифицировавшимся к участию, в качестве поощрения предлагался призовой фонд общий размером в двадцать пять миллионов местных долларов, что примерно равняется трем миллионам двумстам тысячам в американской валюте.

В результате крайне активного старта на острие оказался Ка Йинг Стар, на котором выступал Карис Титан. За ним, в трех четвертях корпуса позади, скакал Бьюти Дженерейшн Зака Партона. Замыкал сиюминутную тройку лидеров Симпли Бьютифул с Алексисом Баделем в седле. В целом, особых разрывов между соревнующими не наблюдалось и лошади шли по кольцу одной сплоченной группой.

Сложившееся положение вещей сохранялось вплоть до финишной прямой, на которой Бьюти Дженерейшн сумел обойти лидера, перехватив у того инициативу. Пример оказался столь заразительным, что сразу несколько лошадей попытались повторить данный маневр.

Учитывая, что стартовали они одновременно, не всем хватило места для разгона, а потому выйти на свои максимальные показатели посчастливилось лишь Адмайр Марсу жокея Кристофа Сумильена, находящемуся по середине, и Уаикуку, которого по внешнему радиусу направил Жоао Морейра.

Последняя сотня метров прошла в напряженной борьбе, но Уаикуку, проиграв своему визави ключевой рывок на старте заключительной прямой, уже не мог выжать из сложившейся ситуации большего.

Как результат, Адмайр Марс спокойно оформил победу, уложившись в итоговые 1:33.25 минуты. Его отрыв от Уаикуку, ставшего вторым, составило половину корпуса. Третьим по счету, уступив еще корпус и три четверти, финиша достиг Бьюти Дженерейшн. На четвертом месте, проиграв дополнительных два корпуса, был Нормкор Кристофа Лемара, а замыкал пятерку лучших Першиан Найт, выступавший под руководством Ойзина Мерфи. Его отставание от предыдущего конкурента равнялось двум с четвертью корпусам.