Уин Брайта вырвал победу на Кубке Гонконга

Наиболее ожидаемый день скачек на гонконгском ипподроме «Хэппи Уолли» включал сразу четыре гонки Группы 1, наиболее престижным и интересным из которых был именно кубковый старт. Под стать значительному статусу предлагался и призовой фонд, достигавший двадцати восьми миллионов гонконгских долларов (свыше трех миллионов долларов США).

Стартовый протокол содержал клички восьми лошадей, которые, в сопровождении первоклассных жокеев, были призваны продемонстрировать лучшее, на что способны.

Первым доказывать собственную «профпригодность» бросился Тайм Уорп, руководимый Карисом Титаном. Сразу за ним, уступая около двух корпусов, скакал Мэджик Уонд Райяна Мура. Замыкать ситуативную тройку лучших выпало Райз Хаю, выступавшему в паре с жокеем Си Хо.

Уже при прохождении первого из двух поворотов, неожиданно для многих, вперед выдвинулся Уин Брайт, чьими делами заведовал Масами Мацуока. На второе место продвинулся Глориус Форевер Зака Партона, тогда как Мэджик Уонд сдвинулся на промежуточную третью позицию.

Еще через три сотни метров все вновь перевернулось с ног на голову и Тайм Уорп вернул себе утраченные позиции, тогда как за ним по дистанции шли Глориус Форевер, местами вырывавшийся вперед, и Уин Брайт.

Лошади еще несколько раз поменялись местами, но с выходом на финишную прямую началась настоящая неразбериха, позволившая сразу нескольким кандидатам на победу вырваться вперед в попытке захватить первое место.

Наиболее активными были Райз Хай и Глориус Форевер, тогда как Уин Брайт несколько уступал им, находясь на полкорпуса далее. К отметке в сто пятьдесят метров до финиша подопечный Мацуоки поравнялся с лидерами, а после и вырвался вперед едва ли не на корпус.

Перед самым финишем Мэджик Уонд попытался обогнать своего соперника, но ему немного не хватило дистанции. Как результат, Уин Брайт оформил победу, уложившись в 2:00.52 минуты. Мэджик УОнд стал вторым, проиграв буквально голову. На третьем месте оказался Райз Хай, чье отставание от предшественника составило полкорпуса.