Глори Вас «Уничтожил» Соперников на Longines Hong Kong Vase

Четвертая гонка дня в рамках дневной программы на вышеупомянутом ипподроме открывала цикл забегов Longines, включающий ряд стартов Группы 1. Четырнадцати участникам, собравшимся на старте, предлагалось преодолеть дистанцию в две тысячи четыреста метров в борьбе за призовой фонд общим размером в двадцать миллионов гонконгских долларов, что примерно составляет два с половиной миллиона в долларах США.

Решив не откладывать дело в долгий ящик, с самого старта инициативу в свои руки прибрал Эксалтант, руководимый Заком Партоном. Ближайшей к нему лошадью оказался Энтони ван Дайк Райяна Мура, вслед за которым скакал Аспетар с Джейсоном Уотсоном в седле. Последний, впрочем, был вскоре обогнан Саузерн Леджэндом, за успехи которого отвечал Альберто Санна. Следует отметить, что остальные участники не дали свежеобразованному квартету лидеров уйти в отрыв, постоянно «поддавливая» его сзади.

По мере приближения к финишу наибольшей нетерпеливостью отметился Саузерн Леджэнд, сумевший к началу финишной прямой вырваться на вторую позицию с прицелом на последующую атаку лидера.

Как бы там ни было, он оказался не единственным, кто готовился к рывку ни финишной прямой, а потому сразу целая группа участников изо всех сил рванула вперед, стоило финишной черте показаться в пределах видимости.

Первым рывок по внешнему радиусу совершил Лаки Лилак Кристофа Сумильена, сумевший поравняться с лидером, равно как и с Глори Васом, который как раз набирал ход по центру. Последний, ведомый Жоао Морейрой, резко увеличил свою скорость и вырвался вперед, сумев на глазах увеличить собственное преимущество над соперниками. Несколькими секундами спустя он уже пересекал финиш, обладая сокрушительным преимуществом в три с половиной корпуса. Принадлежавшее ему победное время гонки составило 2:24.77 минуты.

Лаки Лилак был вынужден довольствоваться вторым местом, тогда как вслед за ним, проиграв еще четверть корпуса, на финише оказался Эксалтант, сумевший защитить свою позицию от нападок следовавшего за ним Деирдре.