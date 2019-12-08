Eurosport

Глори Вас «Уничтожил» Соперников на Longines Hong Kong Vase

Глори Вас «Уничтожил» Соперников на Longines Hong Kong Vase
Beth Knox

2 ч. назадОбновлено 26 мин. назад

Глори Вас, управляемый Жоао Морейрой, сумел победить в рамках забега Longines Hong Kong Vase, который прошел в это воскресенье на ипподроме «Хэппи Уолли» в Гонконге.

Четвертая гонка дня в рамках дневной программы на вышеупомянутом ипподроме открывала цикл забегов Longines, включающий ряд стартов Группы 1. Четырнадцати участникам, собравшимся на старте, предлагалось преодолеть дистанцию в две тысячи четыреста метров в борьбе за призовой фонд общим размером в двадцать миллионов гонконгских долларов, что примерно составляет два с половиной миллиона в долларах США.

Решив не откладывать дело в долгий ящик, с самого старта инициативу в свои руки прибрал Эксалтант, руководимый Заком Партоном. Ближайшей к нему лошадью оказался Энтони ван Дайк Райяна Мура, вслед за которым скакал Аспетар с Джейсоном Уотсоном в седле. Последний, впрочем, был вскоре обогнан Саузерн Леджэндом, за успехи которого отвечал Альберто Санна. Следует отметить, что остальные участники не дали свежеобразованному квартету лидеров уйти в отрыв, постоянно «поддавливая» его сзади.

По мере приближения к финишу наибольшей нетерпеливостью отметился Саузерн Леджэнд, сумевший к началу финишной прямой вырваться на вторую позицию с прицелом на последующую атаку лидера.

Как бы там ни было, он оказался не единственным, кто готовился к рывку ни финишной прямой, а потому сразу целая группа участников изо всех сил рванула вперед, стоило финишной черте показаться в пределах видимости.

Первым рывок по внешнему радиусу совершил Лаки Лилак Кристофа Сумильена, сумевший поравняться с лидером, равно как и с Глори Васом, который как раз набирал ход по центру. Последний, ведомый Жоао Морейрой, резко увеличил свою скорость и вырвался вперед, сумев на глазах увеличить собственное преимущество над соперниками. Несколькими секундами спустя он уже пересекал финиш, обладая сокрушительным преимуществом в три с половиной корпуса. Принадлежавшее ему победное время гонки составило 2:24.77 минуты.

Лаки Лилак был вынужден довольствоваться вторым местом, тогда как вслед за ним, проиграв еще четверть корпуса, на финише оказался Эксалтант, сумевший защитить свою позицию от нападок следовавшего за ним Деирдре.

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте