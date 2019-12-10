Фантастическая «Резистентность»

Довольно необычный забег Группы 1 был рассчитан на участие двухлетних кобылиц при общей протяженности дистанции в классические тысячу шестьсот метров. Призовой фонд составил примерно миллион сто пятьдесят тысяч долларов США в эквиваленте местной валюты.

Наибольшими шансами на успех перед стартом забега, по мнению экспертов, обладала Риа Амелия, на которой выступал жокей Юга Кавада. Также в число фавориток вошли Уоманс Харт жокея Уильяма Бьюика и Краваш д’Ор, руководимая Юсуке Фуджиокой.

Все шестнадцать участниц стартовали довольно резко, но больше всех выделилась Резистенция с Юичи Китамурой в седле, моментально вышедшая вперед и обеспечившая себе отрыв в один корпус.

К не тут же присоединились Уоманс Харт и Лотус Лэнд, взявшие свежеиспеченную лидершу «в клещи» с двух сторон и не давая той уйти в еще больший отрыв. Сразу за ними расположились и другие участники забега, сбившиеся в плотную общую группу.

За шесть сотен метров до финиша, еще при прохождении поворота, Резистенция продолжала удерживать за собой первое место, не давая соперницам ни единого шанса для обгона с какой-либо из сторон.

Казалось, что с выходом на финишную прямую ее все же обойдут, но лошадь Китамуры сумела удивить едва ли не весь ипподром, повысив свою скорость и уйдя в отрыв от порядком уставших преследовательниц.

Расстояние между ней и остальными соревнующимися росло на глазах и к моменту пересечения Резистенцией финиша достигло невероятных пяти корпусов при итоговом победном времени забега в 1:32.7 минуты.

Впрочем, не следует считать, что борьбы на скаковой дорожке не было. Напротив, за второе место развернулось нешуточное противостояние с участием сразу четырех лошадей. Перед самым финишем вперед вырвались Мальтезе Диоса Хиронобу Танабе и вышеупомянутая Краваш д’Ор. Они пересекли финиш в порядке упоминания, заняв, соответственно, второе и третье места при разрыве между собой всего в нос. Уоманс Харт была четвертой, проиграв еще два с половиной корпуса, а замыкала пятерку в этот раз Ямакацу Мермэйд.