Суверенная Победа Сикрет Амбишн в Дубаи

На старт отчетного забега протяженностью в тысячу шестьсот метров вышло семь лошадей, боровшихся за призовой фонд в размере семидесяти двух тысяч долларов.

Стартовый отрезок остался за Хэви Металлом, чей жокей, Ройстон Френч, решил действовать по принципу «all-in» и предельно взвинтил скорость, быстро возглавив гонку и добившись отрыва в корпус.

В роли главного преследователя, при данном развитии событий, оказался Сикрет Амбишн, управляемый Тадхом О’Ши. Немногим далее нашлось место Кимберу, верхом на котором скакал Патрик Доббс.

Подобное расположение участников продержалось две трети дистанции, однако уже при прохождении второго, заключительного поворота Сикрет Амбишн сперва поравнялся с лидером, а потом и сам вышел вперед, готовясь к защите позиции на финишной прямой.

Хэви Металл довольно легко сдался и отошел на вторые роли, будучи зажатым у самых перил. В то же время, отличный ход набрал Родаини Коннора Бизли, прорвавшийся по центру и включивший в борьбу за первое место.

Дуэт лидеров по внешнему радиусу догонял и Кимбер, который вскоре уже вполне мог претендовать на вторую строчку. Возможно, будь до финиша чуть больше времени, Кимбер и смог бы потягаться за победу, однако на имеющемся отрезке у него не было ни единого шанса против Сикрет Амбишна, который оформил свою победу с корпусом отрыва и при финальном времени в 1:38.24 минуты.

Кимбер, в свою очередь, все же добился права быть вторым, сумев опередить Родаини на считанные сантиметры. На четвертой позиции, уступив предшественнику целых два корпуса, завершил выступление французский скакун Мангузи, выступавший в паре с жокеем Фернандо Ярой. Замыкать пятерку лучших в рамках отчетного забега выпало Зегрейтколлекшну, чьими делами в этот день заведовал Сэм Хитчкотт.

Неожиданно плохо выступил Юлонг Уорриор опытного жокея Ричарда Маллена. Ему не удалось прорваться за «живое» заграждение в начале финишной прямой, что привело к неутешительному шестому месту. Хэви Металл был лишь седьмым.