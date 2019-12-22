Прекрасная Победа Лис Грасье в Японии

Ипподром «Накаяма» в Японии принимал сегодня одну из наиболее интересных скачек декабря – Arima Kinen. Главным фаворитом на дистанции в две с половиной тысячи метров считался Элмонд Ай, руководимый опытнейшим Кристофом Лемаром.

Лис Грасье, выступавшая в паре с Дамианом Лейном, отводилось лишь второе место, тогда как третьим, по прогнозам специалистов, был Сатурналия Кристофа Сумильена. Что касается денежного вознаграждения, то общий призовой фонд примерно равнялся пяти с четвертью миллионам долларов.

Что бы ни прогнозировали знающие люди, а наиболее активным на стартовой дистанции оказался Аэролит, в чьем седле нашлось место Акихидо Цумуре. Именно данный дуэт достаточно резво вышел на первое место и повел остальных участников состязания за собой.

Не давая свежеиспеченному лидеру уйти далеко, на второй позиции устроился Стифелио Генки Мурайямы. Замыкала же тройку на дебютном отрезке Крокосмия Юсуки Фуджиоки. Что касается вышеупомянутых фаворитов, то они и вовсе находились на третьестепенных ролях, заняв различные места во второй половине общей группы.

Дальнейшее развитие событий было спокойным и четыре пятых дистанции соревнующиеся шли в сложившемся порядке, не пытаясь изменить что-либо в собственном взаиморасположении.

Все кардинально изменилось с выходом лошадей на финишную прямую. Подопечная Лэйна пошла на обгон, в чем немало преуспела, и в скором времени вырвалась вперед. Более того, Лис Грасье стала на глазах наращиваться отрыв от преследователей и сумела добыть абсолютно бескомпромиссную победу, обладая преимуществом в пять корпусов при пересечении финишной линии. Победное время составило 2:30.5

Не сумев навязать борьбу победительнице, остальные участники включились в противостояние за второе место. Сперва Сатурналия выдвинулся вперед, но двумя секундами позже в атаку пошел и Уорлд Премьер, руководимый Ютакой Таке. Последнему не хватило времени, чтобы добраться до второй позиции, на которой финишировал Сатурналия. Разрыв между ним и Уорлд Премьером равнялся шее. Четвертым цели достиг Фиермент, а замыкал пятерку сильнейших Кисеки.