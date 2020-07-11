Скачки

Конь обгонял соперников на 7 корпусов, но перед самым финишем ускакал домой

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Cкачки

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
через несколько секунд

Овес круче медалей.

На скачках в США произошел забавнейший эпизод – жеребец лидировал в забеге, но перед самым финишем сошел с дистанции.

Конь по кличке River Crosroad Rvf к выходу на финишную прямую обгонял ближайшего оппонента на семь корпусов, но это не помешало ему невозмутимо свернуть с траектории и рысцой ускакать с ипподрома.

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  • Как сообщает NBC, это был лишь второй забег в карьере скакуна.
  • Комментатор предположил, что животное просто привыкло покидать трек в этом месте.

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