Трагедией едва не завершился забег в английском Ньюбери. 22-летний жокей Хэрри Кобден упал с лошади и чудом не был затоптан другими участниками скачек.
После преодоления одного из препятствий Кобден рухнул на землю и оказался перед четырьмя лошадьми. К счастью, ни один из скакунов не наступил на Хэрри, которому даже не потребовалась медицинская помощь. После забега он лишь слегка прихрамывал.
Скачки
Конь обгонял соперников на 7 корпусов, но перед самым финишем ускакал домой
- Лошадь Кобдена также не пострадала.
Скачки
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