Трагедией едва не завершился забег в английском Ньюбери. 22-летний жокей Хэрри Кобден упал с лошади и чудом не был затоптан другими участниками скачек.

После преодоления одного из препятствий Кобден рухнул на землю и оказался перед четырьмя лошадьми. К счастью, ни один из скакунов не наступил на Хэрри, которому даже не потребовалась медицинская помощь. После забега он лишь слегка прихрамывал.