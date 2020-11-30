Трагедией едва не завершился забег в английском Ньюбери. 22-летний жокей Хэрри Кобден упал с лошади и чудом не был затоптан другими участниками скачек.

После преодоления одного из препятствий Кобден рухнул на землю и оказался перед четырьмя лошадьми. К счастью, ни один из скакунов не наступил на Хэрри, которому даже не потребовалась медицинская помощь. После забега он лишь слегка прихрамывал.

Скачки
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  • Лошадь Кобдена также не пострадала.

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