На соревнованиях по конному спорту в Новой Зеландии едва не произошел трагический случай – мужчина внезапно вышел на ипподром в разгар гонки на Кубке Веллингтона.
Жокеи мчались по трассе со скоростью 64 километра в час, и им чудом удалось избежать столкновения со зрителем, которое могло закончиться трагически. The Sun сообщает, что нарушитель спокойствия был арестован полицией, его обвиняют в создании угрозы общественной безопасности.
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«Ему повезло, что его не сбили. Большинство из нас не видели его до последнего», – прокомментировала инцидент жокей Даниэль Джонсон.
- Инцидент произошел во время восьмого соревновательного дня.
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