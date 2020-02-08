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Финляндия - Чехия

Шведские игры - 8 февраля 2020

Хоккей, Шведские игры. Следите за матчем Финляндия – Чехия на Eurosport.ru! 8 февраля 2020 года в 14:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Финляндия и Чехия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Финляндия и Чехия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

