Швеция
    -
    18:15
    08.02.20
    Ericsson Globe
    Россия
      Шведские игры • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Швеция - Россия
      Шведские игры - 8 февраля 2020

      Хоккей, Шведские игры. Следите за матчем Швеция – Россия на Eurosport.ru! 8 февраля 2020 года в 18:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швеция и Россия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Швеция и Россия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет