Россия проиграла Швеции, за два матча у команды Кудашова – 2:8

Сборная России потерпела второе поражение на Шведских хоккейных играх. В этот раз обидчиками выступили хозяева турнира – 2:5.

В составе скандинавской сборной отличились Маркус Нильссон (1-я минута), Самуэль Фагимо (31), Эмиль Сюльвегор (35) и Лукас Бенгтссон (49, 51). От сухого разгрома Россию спасли Павел Порядин (48) и Павел Кудрявцев (54).

Автор второй шведской шайбы Фагимо в январе проиграл с молодежкой «Тре Крунур» сборной России в полуфинале МЧМ-2020. Перед матчем он говорил, что рассчитывает на реванш.

Ранее команда Алексея Кудашова уступила Финляндии (0:3). 9 февраля она завершит этап матчем с Чехией.

Россия идет последней в Еврохоккейтуре-2019/20.

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