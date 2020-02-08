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Россия проиграла Швеции, за два матча у команды Кудашова – 2:8
Российская национальная команда идет на последнем месте в общей таблице Еврохоккейтура.
Сборная России потерпела второе поражение на Шведских хоккейных играх. В этот раз обидчиками выступили хозяева турнира – 2:5.
В составе скандинавской сборной отличились Маркус Нильссон (1-я минута), Самуэль Фагимо (31), Эмиль Сюльвегор (35) и Лукас Бенгтссон (49, 51). От сухого разгрома Россию спасли Павел Порядин (48) и Павел Кудрявцев (54).
Автор второй шведской шайбы Фагимо в январе проиграл с молодежкой «Тре Крунур» сборной России в полуфинале МЧМ-2020. Перед матчем он говорил, что рассчитывает на реванш.
- Ранее команда Алексея Кудашова уступила Финляндии (0:3). 9 февраля она завершит этап матчем с Чехией.
- Россия идет последней в Еврохоккейтуре-2019/20.
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