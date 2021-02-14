Россия
    -
    14:00
    14.02.21
    Malmö Arena
    Чехия
      Шведские игры • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Россия - Чехия

      Хоккей, Шведские игры. Следите за матчем Россия – Чехия на Eurosport.ru! 14 февраля 2021 года в 14:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Чехия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Россия и Чехия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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