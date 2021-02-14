Швеция - Финляндия

Хоккей, Шведские игры. Следите за матчем Швеция – Финляндия на Eurosport.ru! 14 февраля 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Швеция и Финляндия и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Швеция и Финляндия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

