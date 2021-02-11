В составе российской сборной по шайбе забросили Артем Минулин, Иван Чехович и Владимир Бутузов. У финнов отличились Йере Иннала и Юусо Пустинен.

По два очка набрали нападающие «Торпедо» Чехович и Жафяров: первый оформил «1+1», у второго два ассиста. Голкипер сборной России Александр Самонов отразил 90% бросков – он спас команду в 20 случаях из 22.