Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 на шведском этапе Евротура.

В составе российской сборной по шайбе забросили Артем Минулин, Иван Чехович и Владимир Бутузов. У финнов отличились Йере Иннала и Юусо Пустинен.

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По два очка набрали нападающие «Торпедо» Чехович и Жафяров: первый оформил «1+1», у второго два ассиста. Голкипер сборной России Александр Самонов отразил 90% бросков – он спас команду в 20 случаях из 22.

  • Следующий матч сборная России проведет 13 февраля против шведов, на следующий день команде Игоря Ларионова предстоит встреча с Чехией.
  • Финны 13-го числа сыграют с чехами, а 14-го – со шведами.

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