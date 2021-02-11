Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 на шведском этапе Евротура.
В составе российской сборной по шайбе забросили Артем Минулин, Иван Чехович и Владимир Бутузов. У финнов отличились Йере Иннала и Юусо Пустинен.
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По два очка набрали нападающие «Торпедо» Чехович и Жафяров: первый оформил «1+1», у второго два ассиста. Голкипер сборной России Александр Самонов отразил 90% бросков – он спас команду в 20 случаях из 22.
- Следующий матч сборная России проведет 13 февраля против шведов, на следующий день команде Игоря Ларионова предстоит встреча с Чехией.
- Финны 13-го числа сыграют с чехами, а 14-го – со шведами.
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