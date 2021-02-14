Сборная России выиграла третий матч на Шведских хоккейных играх.

Сегодня, 14 февраля, русская команда оказалась сильнее Чехии – 5:3. В первом периоде Захар Бардаков открыл счет, но Ярослав Аскаров пропустил от Михала Шпачека. Чехи забросили две шайбы за минуту во втором отрезке игры и сделали счет 3:1.

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Но затем Россия закатила в чужие ворота пять голов подряд. Павел Красковский сократил разницу еще до второго перерыва, Николай Коваленко сравнял счет на 48-й минуте, Даниил Мисюль вывел сборную вперед, а Василий Подколзин приблизил ее к победе.

Тренер гостей снял голкипера при отставании в две шайбы, но Чехия пропустила еще дважды в пустые ворота. Давид Томашек все-таки пробил Аскарова и установил окончательный счет – 7:4 в пользу России.

Таким образом, русские хоккеисты за один этап до завершения серии стали победителями Евротура-2020/21.

«Красная машина» под руководством тренера молодежки Игоря Ларионова выиграла третий матч на турнире в Мальмё. Ранее русские хоккеисты победили Финляндию (3:2) и Швецию (2:1 Б).

Заключительный этап Евротура – Чешские хоккейные игры – пройдут с 13 по 16 мая в Праге.

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