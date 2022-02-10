США
    -
    16:10
    10.02.22
    Государственный дворец спорта
    Китай
      Олимпийские игры • Группа А
      Календарь
      Перед матчем

      США - Китай

      Хоккей. Следите за матчем США – Китай на Eurosport.ru! 10 февраля 2022 года в 16:10 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу США и Китай и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Хоккей, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
      Сегодня встречаются США и Китай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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