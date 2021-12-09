Федерация хоккея России представила два комплекта формы – в белом и красном цветах – в которой российские хоккеисты выступят на Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года.
Россия примет участие в Играх под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee) из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA), наложившего запрет на флаг и символику страны до 16 декабря 2022 года.
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