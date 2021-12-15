Чемпион мира Алексей Яшин считает, что нападающий «Вашинтона» Александр Овечкин мог бы стать капитаном сборной России на Олимпиаде-2022.

– Раньше Алексея Яшина называли «Капитан Россия». Кого вы видите в этой роли в сборной на Олимпиаде?

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– Для меня, конечно, Саша Овечкин – лидер сборной на сегодняшний момент. Его все уважают. И он сейчас лучший бомбардир среди россиян, то есть показывает результатом, что он – вожак. Другое дело, что есть команда. И сам коллектив должен решить, кто будет его лидером и кому доверить капитанскую нашивку. Так что пусть пацаны проведут голосование, когда соберутся. Это будет правильно, – сказал 48-летний Яшин.

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