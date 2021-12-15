Чемпион мира Алексей Яшин считает, что нападающий «Вашинтона» Александр Овечкин мог бы стать капитаном сборной России на Олимпиаде-2022.
– Раньше Алексея Яшина называли «Капитан Россия». Кого вы видите в этой роли в сборной на Олимпиаде?
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– Для меня, конечно, Саша Овечкин – лидер сборной на сегодняшний момент. Его все уважают. И он сейчас лучший бомбардир среди россиян, то есть показывает результатом, что он – вожак. Другое дело, что есть команда. И сам коллектив должен решить, кто будет его лидером и кому доверить капитанскую нашивку. Так что пусть пацаны проведут голосование, когда соберутся. Это будет правильно, – сказал 48-летний Яшин.
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Вот в какой форме команда сыграет на Олимпиаде – представлены и домашний, и гостевой комплекты.
Правда, Овечкин и другие звезды НХЛ могут не поехать на Игры. В чем причина и когда все решится?
Источник – «Матч ТВ»
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