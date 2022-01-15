Стали известны фамилии хоккеистов, которые вошли в расширенный состав сборной России на Олимпиаду в Пекин. В предварительном списке пока 36 хоккеистов. Окончательный состав из 25-ти спортсменов должны опубликовать 17 января, в первый день предолимпийского сбора.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба – СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»).

Ad

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба – «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба – «Авангард»).

Beijing 2022 «Его все уважают». Яшин видит Овечкина капитаном сборной на ОИ 15/12/2021 В 05:30

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все – СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачев (оба – «Динамо» Москва), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба – «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба – «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачев («Трактор»), Андрей Чибисов («Металлург»).

Русские хоккеисты из НХЛ не поедут на Олимпиаду . Ранее сообщалось, что такая возможность есть

Beijing 2022 Сборная России по хоккею представила форму на Олимпиаду-2022 09/12/2021 В 16:28