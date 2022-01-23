Тренерский штаб сборной России объявил окончательный состав, который отправится на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине. В заявку национальной команды попали 25 хоккеистов. Список объявили в эфире программы «Время» на Первом канале.

Вратари: Иван Федотов (ЦСКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»);

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Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо»), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба – «Металлург»), Александр Никишин («Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»);

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Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба – СКА), Вадим Шипачев («Динамо»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артем Анисимов и Артур Каюмов (оба – «Локомотив»), Арсений Грицюк и Кирилл Семенов (оба – «Авангард»);

Запасными стали вратарь Дмитрий Шугаев («Северсталь»), защитник Семен Чистяков («Авангард») и форварды Андрей Кузьменко (СКА), Станислав Галиев («Динамо»), Александр Кадейкин («Локомотив») и Владимир Ткачев («Трактор»).

По данным телеграм-канала «Хоккей без зрителей», форвард ЦСКА Сергей Плотников сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию и покинул базу в Новогорске. Плотников еще сохраняет шансы на участие в Олимпиаде в Пекине.

В состав не попали вратарь Ярослав Аскаров, защитники Дмитрий Вишневский, Шакир Мухамадуллин и Даниил Пыленков, а также форвард Артем Галимов («Ак Барс») .

Сборная России выступит на Играх-2022 в статусе действующих олимпийских чемпионов. Команда ОКР стартует на групповой стадии 9 февраля в 11:40 по московскому времени матчем со Швейцарией. Также соперниками русских хоккеистов стали Дания (встреча – 11 февраля в 7:10 мск) и Чехия (12 февраля в 16:10 мск).

На Олимпиаде-2022 в Пекине не сыграют хоккеисты из НХЛ . Овечкина и Малкина не будет в составе сборной России в Китае.

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