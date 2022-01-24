Сборная России одной из последних объявила состав на Олимпиаду – всего за пару недель до старта Игр. Мы намеренно взяли паузу в сутки, чтобы подойти к анализу с холодной головой – слишком уж активно штаб команды ругали за преференции в адрес игроков ЦСКА. Интересных и не до конца понятных решений действительно хватает. Но есть ощущение, что штаб Алексея Жамнова знает, что делает.

СКА на задворках

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Итак, теперь действительно ЦСКА – базовый клуб сборной России. Разговоры о том, что московские армейцы теснят питерских коллег из главной команды страны, начались примерно во время неразберихи с назначением главного тренера – им был то Валерий Брагин, то Олег Знарок, а в финале пришли к Жамнову. Уход группы Романа Ротенберга говорил о минимизации доли СКА.

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Главная неожиданность – попадание лишь в резерв одного из самых ярких нападающих КХЛ Андрея Кузьменко, занимающего второе место в списке бомбардиров, и полный пролет мимо Пекина четвертого на данный момент снайпера (и третьего среди русских) Антона Бурдасова. Буквально год-два назад отсутствие лидеров атак питерского клуба в сборной выглядело бы полным нонсенсом, но теперь это реальность.

Откуда так много московских армейцев

Что же случилось в руководстве, что оно отказывается от таких ценных игроков? И ладно бы только Кузьменко с Бурдасовым. Но Сергей Толчинский, один из лучших форвардов Кубка Гагарина-2021, топовый боец для плей-офф, не был включен даже в расширенный состав. На первый взгляд, это действительно некие счеты. Вроде бы как московское руководство свело к минимуму помощь от северных оппонентов, а Толчинскому не простили дерзкие слова после финала в адрес бывшего клуба, который когда-то открыл ему путь в большой хоккей.

В команду можно было взять и Бурдасова, и Толчинского, и Жафярова – они действительно заслужили место игрой за последнее время. Но одними только кавалерийскими наскоками вперед финнов не обыграть – уже проходили в 2019-м, когда суоми остановили чудо-связку двух Никит, Гусева и Кучерова. На этом турнире сборной России нужны трудяги как минимум в третьем и четвертом звеньях – иначе будет бронза или конфуз в четвертьфинале а-ля Сочи-2014. А как сказал сам Жамнов, в топ-6 всех не вместить.

Алексей Жамнов Фото: Getty Images

Этими трудягами и будут форварды из ЦСКА. Готовая тройка Слепышев – Карнаухов – Григоренко, причем в центр туда можно поставить и любого другого игрока. Пока у них получается далеко не идеальный сезон, но зато здесь не будет огромного перекоса в сторону атакующего хоккея. Если дело все-таки дойдет до очной встречи с Финляндией (а именно Россия и Финляндия – главные фавориты после бойкота со стороны НХЛ), не только российские хоккеисты будут мучиться с трясиной перед чужими воротами, но и наоборот. А еще Григоренко умеет выстреливать в самый подходящий момент.

Представить российский чекинг-лайн без Сергея Андронова уже невозможно, а еще один армеец, Сергей Плотников, был взят для связки с Артемом Анисимовым – они когда-то вместе феерили в «Локомотиве». Времени прошло прилично, но почему бы не попробовать, учитывая, что Анисимов тоже хорош в оборонительной игре.

Сергей Андронов (Россия) Фото: Getty Images

Заканчивая тему ЦСКА, к Никите Нестерову и Ивану Федотову нет вопросов даже у самых ярых сторонников теории заговора Третьяка, Есмантовича и Федорова. Как и ко всей оборонительной линии. Однозначный защитник первой или второй пары и лучший российский вратарь в КХЛ вместе с Тимуром Биляловым. Федотов великолепно проявил себя на Евротуре, вселив надежду на то, что после отъезда главных звезд в НХЛ последний рубеж сборной России все-таки есть кому защищать.

Гусев снова с Шипачевым?

Никита Гусев заменил Артемия Панарина в звене с Вадимом Шипачевым и Евгением Дадоновым еще в 2015-м. С тех пор они разъехались по разным клубам, с разной степенью успешности слетали в НХЛ, но теперь суперзвено близко к частичному воссоединению.

Вадим Шипачев, Никита Гусев, Россия, хоккей Фото: From Official Website

Америка для Гусева стала стрессом – до сих пор его физика вызывает определенные вопросы, особенно если сравнивать с Пхёнчханом-2018. Но Шипачев – главный центральный нападающий России по эту сторону океана. Вместе с хорошо знакомым партнером, который превращает в снайпера даже мертвого, Никита вполне может раскрыться на уровне прошлой Олимпиады. С этим сочетанием будут связаны главные надежды в атаке.

Авансы молодым

Что действительно удивило – это приглашение целой группы игроков на вырост. Арсений Грицюк – главный талант КХЛ в атаке, Александр Никишин – в обороне. Но Олимпиада, пусть и в таком кастрированном формате, все-таки считается главным турниром четырехлетия – если не для экспертов и искушенных болельщиков, то для функционеров и широкого зрителя точно. Давать шанс молодым всегда круто. Но не задрожат ли у неопытных парней ноги под таким давлением?

Андрей Чибисов, Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и Артур Каюмов имеют больше международной практики, а Марченко и вовсе собирается в НХЛ. У всех имеются свои козыри. Взять того же Воронкова – еще один трудяга до мозга костей, с которым можно придумать самые разнообразные сочетания. Не будем гадать, по каким звеньям их раскидают Жамнов, Федоров и Кудашов. Пока состав выглядит слабее, чем четыре года назад. Но из него может выйти очень интересное и нестандартное блюдо.

Возможно, Сергей Толчинский не попал в сборную вот по этой причине.

тут можно посмотреть, за какие клубы выступают российские сборники.

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