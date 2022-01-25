На официальном сайте сборной Канады опубликован состав на Олимпийские игры в Пекине. В него вошли 25 хоккеистов, девять из которых выступают в КХЛ.

Вратари: Девон Леви (Северо-Восточный университет, NCAA), Эдди Паскуале («Локомотив»), Мэтт Томкинс («Фрёлунда», Швеция).

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Защитники: Брэндон Гормли («Локомотив»), Алекс Грант («Йокерит», Хельсинки), Оуэн Пауэр (Мичиганский университет, NCAA), Тайлер Уотерспун («Ютика», АХЛ), Мэт Робинсон (СКА), Марк Барберио, Джейсон Демерс (оба – «Ак Барс»), Максим Норо («Цюрих», Швейцария).

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Нападающие: Даниэль Карр («Лугано», Швейцария), Даниэль Уинник («Женева», Швейцария), Корбан Найт («Авангард»), Адам Крэкнелл («Бэйкерсфилд», АХЛ), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Мэйсон Мактавиш («Хэмилтон», OHL), Джек Макбэйн (Бостонский колледж, NCAA), Лэндон Ферраро («Кёльнер Хайе», Германия), Эрик Стаал («Айова», АХЛ), Давид Деарне («Фрибур-Готтерон», Швейцария), Адам Тамбеллини («Рёгле», Швеция), Джордан Уил («Ак Барс»), Эрик О'Делл («Динамо», Москва), Джош Хо-Сэнг («Торонто», АХЛ).

Соревнования по хоккею в Пекине стартуют 9 февраля. Сборная Канады в первом матче сыграет с командой Германии, встреча состоится 10 февраля.

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