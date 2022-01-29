Золотые медали на олимпийском турнире в Пекине могут получить сразу две команды. Об этом стало известно после того, как МОК опубликовал регламент хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.

Золотые награды вручат двум сборным, если все четыре команды, которые пробьются в финал и матч за третье место, из-за коронавируса не смогут выставить 15 полевых хоккеистов и двух голкиперов. Тогда встречи отменят, оба финалиста получат золотые медали, а проигравшие в полуфиналах команды станут бронзовыми призерами. Если только один из финалистов не сможет выступить в главном матче, его заменит победитель игры за бронзу.

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