Золотые медали на олимпийском турнире в Пекине могут получить сразу две команды. Об этом стало известно после того, как МОК опубликовал регламент хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.
Золотые награды вручат двум сборным, если все четыре команды, которые пробьются в финал и матч за третье место, из-за коронавируса не смогут выставить 15 полевых хоккеистов и двух голкиперов. Тогда встречи отменят, оба финалиста получат золотые медали, а проигравшие в полуфиналах команды станут бронзовыми призерами. Если только один из финалистов не сможет выступить в главном матче, его заменит победитель игры за бронзу.
Ad
Суперветеран, игроки из КХЛ и студенты – кто сыграет за Канаду на Олимпиаде?
Олимпийские игры
Суперветеран Стаал едет на ОИ. Кто еще попал в состав Канады
У России в Пекине мало забивных игроков. Почему?
Олимпийские игры
Бить финнов их оружием. Объясняем состав сборной России на ОИ
Олимпийские игры
Гусев, Шипачев и Войнов поедут от России на ОИ-2022. А кто еще?
Реклама
Ad
Реклама
Ad