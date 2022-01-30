Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев будет капитаном сборной России на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Ассистентами капитана станут защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и Егор Яковлев («Металлург Мг»), а также нападающий Сергей Андронов (ЦСКА).

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Вадим Шипачев – второй бомбардир в истории КХЛ. По числу голов в лиге форвард московского «Динамо» уступает только Сергею Мозякину. В сентябре 2021-го Шипачев побил другой рекорд Мозякина и стал лучшим ассистентом в истории КХЛ. Он сделал 510-й ассист в лиге и обошел бывшего нападающего «Металлурга», на счету было 509 результативных пасов.

Дважды в карьере Шипачев выигрывал Кубок Гагарина – в 2015 и 2017 годах в составе СКА. В 2015-м Вадим стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф Кубка Гагарина.

В 2017 году Шипачев ненадолго съездил в НХЛ – 4 мая форвард стал первым хоккеистом, который подписал контракт с только что образованным «Вегасом». Однако в дебютном сезоне клуба из Лас-Вегаса в НХЛ Вадим сыграл всего 3 матча, после чего в конце октября был отправлен в «Чикаго Вулвз» – фарм-клуб «Вегаса» из АХЛ.

Вадим Шипачев Фото: Getty Images

Шипачев отказался выступать за «Вулвз», за что «Вегас» дисквалифицировал игрока без сохранения зарплаты. В ноябре 2017-го «Вегас» расторг контракт с хокеистом, а сам Вадим подписал соглашение о завершении карьеры в лиге.

Главное достижение Шипачева в составе сборной России – олимпийское золото Игр-2018 в Пхёнчхане. При этом по ходу турнира форвард появился на площадке лишь в стартовом матче против Словакии, который закончился поражением команды Олега Знарка со счетом 2:3.

Также в составе национальной команды Шипачев выиграл золото ЧМ-2014, серебро ЧМ-2015 и становился лучшим бомбардиром чемпионата мира-2016, на котором Россия завоевала бронзовые медали.

Если еще не видели заявку сборной России на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине – вам сюда

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