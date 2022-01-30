Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев будет капитаном сборной России на Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Ассистентами капитана станут защитники Никита Нестеров (ЦСКА) и Егор Яковлев («Металлург Мг»), а также нападающий Сергей Андронов (ЦСКА).
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Вадим Шипачев – второй бомбардир в истории КХЛ. По числу голов в лиге форвард московского «Динамо» уступает только Сергею Мозякину. В сентябре 2021-го Шипачев побил другой рекорд Мозякина и стал лучшим ассистентом в истории КХЛ. Он сделал 510-й ассист в лиге и обошел бывшего нападающего «Металлурга», на счету было 509 результативных пасов.
Дважды в карьере Шипачев выигрывал Кубок Гагарина – в 2015 и 2017 годах в составе СКА. В 2015-м Вадим стал лучшим бомбардиром и ассистентом плей-офф Кубка Гагарина.
В 2017 году Шипачев ненадолго съездил в НХЛ – 4 мая форвард стал первым хоккеистом, который подписал контракт с только что образованным «Вегасом». Однако в дебютном сезоне клуба из Лас-Вегаса в НХЛ Вадим сыграл всего 3 матча, после чего в конце октября был отправлен в «Чикаго Вулвз» – фарм-клуб «Вегаса» из АХЛ.
Вадим Шипачев
Фото: Getty Images
Шипачев отказался выступать за «Вулвз», за что «Вегас» дисквалифицировал игрока без сохранения зарплаты. В ноябре 2017-го «Вегас» расторг контракт с хокеистом, а сам Вадим подписал соглашение о завершении карьеры в лиге.
Главное достижение Шипачева в составе сборной России – олимпийское золото Игр-2018 в Пхёнчхане. При этом по ходу турнира форвард появился на площадке лишь в стартовом матче против Словакии, который закончился поражением команды Олега Знарка со счетом 2:3.
Также в составе национальной команды Шипачев выиграл золото ЧМ-2014, серебро ЧМ-2015 и становился лучшим бомбардиром чемпионата мира-2016, на котором Россия завоевала бронзовые медали.
Оказывается, на хоккейном турнире Олимпиады золото могут сразу взять две сборные. Вот при каких условиях это произойдет.
Если еще не видели заявку сборной России на зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине – вам сюда.
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