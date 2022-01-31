Хоккеисты сборной Китая грезят о золоте на домашних Олимпийских играх. Об этом рассказал защитник китайской команды Джейк Челиос.

«Наша команда отдала много сил, чтобы выступить на Олимпиаде. И мы намерены работать еще интенсивнее, чтобы от матча к матчу выглядеть уверенно. У нас есть игроки с опытом выступления в Национальной хоккейной лиге, и это существенно увеличивает наши шансы. Мы намерены добиться уважения со стороны хоккейного сообщества, а я хочу стать героем для Китая и народа этой страны. Какой результат устроит китайскую сборную? Золотые медали», – заявил хоккеист.

Ad

Звучит излишне оптимистично, если не принимать во внимание инсайд об отношении китайцев к коронавирусу.

Олимпийские игры Провал в НХЛ и золото Пхёнчхана. Кто будет капитаном России на ОИ ДЕНЬ НАЗАД

«Знакомый китайский журналист, который пару лет назад уехал из страны, но поддерживает связь с местными коллегами, написал, что ни один китаец в Пекине-22 не будет снят из-за ковида. Вопрос национального престижа. Заболела нога, заблудился, проспал – что угодно. Но не коронавирус», – сообщил телеграм-канал журналиста Владимира Иванова.

Напомним, что на групповом этапе сборная Китая сыграет с командами США (10 февраля), Канады (12 февраля) и Германии (13 февраля).

Вадим Шипачев из «Динамо» будет капитаном сборной России на Олимпиаде-2022. Он провалился в НХЛ и выиграл золото ОИ-2018

На хоккейном турнире Олимпиады-2022 в Пекине золотые медали могут достаться двум сборным. Каким?

Олимпийские игры На хоккейном турнире Олимпиады золото могут взять две сборные ВЧЕРА В 12:40