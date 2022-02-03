Еще не стартовали зимние Олимпийские Игры в Пекине, а мы обсуждаем сборную России по хоккею. Главной темой стали совсем не результаты команды, которых еще нет за отсутствием матчей, или странная заявка на турнир. Медиапространство захлестнули мнения о привилегированности одних спортсменов над другими.

Одним рейсом в Китай должны были отправиться спортсмены по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам, мужскому и женскому хоккею. Но в последний момент главный менеджер команды Илья Ковальчук потребовал организовать отдельный самолет для хоккеистов. Инициативу он объяснил риском подхватить коронавирус в салоне самолета.

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Сборная России по хоккею Фото: Getty Images

Хоккей Зачем Жамнову Ковальчук? Что происходит в штабе сборной 21/10/2021 В 06:00

Последние две недели хоккеисты провели в пузыре на базе в Новогорске, где были предусмотрены все профилактические мероприятия против вспышки ковида в сборной. Теперь же полет одним рейсом, путь даже и с российскими спортсменами, мог перечеркнуть все антиковидные меры.

Известно, что глава ОКР Станислав Поздняков, который должен был лететь вместе с хоккеистами, гневно воспринял желание Ковальчука. Однако двукратный олимпийский чемпион, легенда сборной СССР Вячеслав Фетисов поддержал инициативу:

«Полностью поддерживаю, это верное решение. Любой риск для команды – катастрофа. У Федерации хоккея и ОКР достаточно денег на это. И так они будут использованы правильно – на будущий результат. Самолет сразу прилетит в чистую зону. Жамнов и Ковальчук молодцы, что настояли на отдельном самолете для всей команды», – сказал Фетисов.

Переживать за сохранность своего здоровья спортсменам приходится каждый день: на днях ковид нашли на борту самолета с олимпийцами из скандинавских стран. Хоккеисты сборной Дании Маттиас Асперуп и Ник Олесен сдали положительные тесты после совместного полета с норвежскими биатлонистами. На старте подготовки к Олимпиаде посыпалась и сборная Чехии: в команде сразу 6 игроков с коронавирусом.

Ждут ли команды технари за ковид?

Многие еще помнят, как из-за ковида отменили МЧМ-2021 уже после старта турнира. Поначалу команду, в которой оказывался зараженный игрок, наказывали техническим поражением. Какие санкции предусмотрены в Пекине? Заглядываем в регламент:

Все хоккеисты, тренеры и персонал команды, переболевшие ковидом в течение 30 дней до вылета, должны предоставить 4 отрицательных теста до вылета в Пекин.

Сборная может заменить хоккеиста, который заразился коронавирусом до начала или во время хоккейного турнира.

Если во время группового этапа команда не выставит минимум игроков, то получает технарь.

Минимум хоккеистов для заявки на игру: 15 в поле и 2 вратаря. В отдельном матче допускается вывести на лед 13 игроков и 2 вратарей.

Пока остается неясным, какой матч считается «отдельным», а какой нет.

Насколько реально заразиться ковидом в самолете?

На самом деле тут нужно очень постараться. В отличие от других средств передвижения (поезда, машины, автобусы, корабли) самолет остается самым вентилируемым. В условиях частого движения воздух не успевает застояться. Во всех относительно новых самолетах есть фильтры HEPA (High Efficiency Particulate Air), которые помогают воздуху циркулировать по салону. По своему действию и эффективности они напоминают защитные маски высокого класса (FFP2 и FFP3), которые используются в больницах и в операционных. Это самые эффективные фильтры для очистки воздуха от загрязненной среды на сегодняшний день.

«Около 40 процентов воздуха кабины фильтруется через эту систему; остальные 60 процентов свежие и поступают извне самолета. Воздух кабины полностью меняется в среднем каждые две-три минуты, пока самолет путешествует», - объяснял в интервью National Geographic Бьорн Беккер, старший директор по управлению авиакомпанией Lufthansa Group.

В твиттере есть видео, где компания Lufthansa рассказывает о том, как работают такие фильтры.

«Официально сертифицированные фильтры HEPA блокируют и захватывают 99,97 процента взвешенных в воздухе частиц размером более 0,3 микрона», — говорит Тони Джулиан, эксперт по очистке воздуха в RGF Environmental Group.

Компания Airbus даже проводила специальные исследования и замеры качества воздуха до полета и после него. Оказалось, что после полета воздух в салоне самолета был намного чище, чем перед взлетом.

Конечно, наличие фильтров не отменяет ношение масок, но создает более комфортные и безопасные условия для полета. Поэтому суета Ильи Ковальчука, возможно, были неуместной.

Чтобы претендовать на медали, нужно добраться до Китая здоровыми

Решение лететь отдельным рейсом, принятое в последний момент, больше похоже на желание привезти в Пекин хоккеистов с минимальным числом контактов с посторонними спортсменами, пусть даже и соотечественниками. И отдельный самолет здесь выглядит логично: Ковальчук – как генеральный менеджер – отвечает за каждого игрока сборной. Со стороны общества эта история может восприниматься как желание показать значимость хоккейной команды для России по сравнению с другими спортсменами. Ну бред же.

В стороне не остался и главный зимний комментатор Дмитрий Губерниев со своей оценкой:

«Хоккеисты молодцы! Жамнову и Ковальчуку аплодирую! Нашли возможность и организовали рейс, не выбивали деньги из разных фондов и бюджета ОКР, нашли спонсоров, и команда полетит отдельно! Это крепкая менеджерская работа.

Мы видим, что творится в Пекине. Люди сдают отрицательные тесты, потом сидят в самолете восемь часов и после прилета сдают положительные тесты. Риски заболеть необходимо свести до минимума.

Хоккеисты две недели сидели на карантине, вот и продлили себе карантин еще на восемь часов полета. Теперь ждем отрицательные тесты в Пекине и борьбы за золото. Вперед, российский хоккей!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов и генеральный менеджер Илья Ковальчук рвутся в Пекин за медалями. И чтобы снова взять олимпийское золото, необходимо как минимум добраться до Китая полным составом здоровых спортсменов.

ПРАВИЛЬНО ЛИ СДЕЛАЛА ХОККЕЙНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ, ЧТО ПОЛЕТЕЛА В ПЕКИН ОТДЕЛЬНЫМ РЕЙОМ? Да Нет

В группе сборная России встретится с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Стартует наша команда 9 февраля в 11:40 матчем против сборной Швейцарии.

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