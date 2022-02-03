Еще не стартовали зимние Олимпийские Игры в Пекине, а мы обсуждаем сборную России по хоккею. Главной темой стали совсем не результаты команды, которых еще нет за отсутствием матчей, или странная заявка на турнир. Медиапространство захлестнули мнения о привилегированности одних спортсменов над другими.
Одним рейсом в Китай должны были отправиться спортсмены по лыжному двоеборью, сноуборду, горным лыжам, а также отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам, мужскому и женскому хоккею. Но в последний момент главный менеджер команды Илья Ковальчук потребовал организовать отдельный самолет для хоккеистов. Инициативу он объяснил риском подхватить коронавирус в салоне самолета.
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Сборная России по хоккею
Фото: Getty Images
Хоккей
Зачем Жамнову Ковальчук? Что происходит в штабе сборной
Последние две недели хоккеисты провели в пузыре на базе в Новогорске, где были предусмотрены все профилактические мероприятия против вспышки ковида в сборной. Теперь же полет одним рейсом, путь даже и с российскими спортсменами, мог перечеркнуть все антиковидные меры.
Известно, что глава ОКР Станислав Поздняков, который должен был лететь вместе с хоккеистами, гневно воспринял желание Ковальчука. Однако двукратный олимпийский чемпион, легенда сборной СССР Вячеслав Фетисов поддержал инициативу:
«Полностью поддерживаю, это верное решение. Любой риск для команды – катастрофа. У Федерации хоккея и ОКР достаточно денег на это. И так они будут использованы правильно – на будущий результат. Самолет сразу прилетит в чистую зону. Жамнов и Ковальчук молодцы, что настояли на отдельном самолете для всей команды», – сказал Фетисов.
Переживать за сохранность своего здоровья спортсменам приходится каждый день: на днях ковид нашли на борту самолета с олимпийцами из скандинавских стран. Хоккеисты сборной Дании Маттиас Асперуп и Ник Олесен сдали положительные тесты после совместного полета с норвежскими биатлонистами. На старте подготовки к Олимпиаде посыпалась и сборная Чехии: в команде сразу 6 игроков с коронавирусом.
Ждут ли команды технари за ковид?
Многие еще помнят, как из-за ковида отменили МЧМ-2021 уже после старта турнира. Поначалу команду, в которой оказывался зараженный игрок, наказывали техническим поражением. Какие санкции предусмотрены в Пекине? Заглядываем в регламент:
- Все хоккеисты, тренеры и персонал команды, переболевшие ковидом в течение 30 дней до вылета, должны предоставить 4 отрицательных теста до вылета в Пекин.
- Сборная может заменить хоккеиста, который заразился коронавирусом до начала или во время хоккейного турнира.
- Если во время группового этапа команда не выставит минимум игроков, то получает технарь.
- Минимум хоккеистов для заявки на игру: 15 в поле и 2 вратаря. В отдельном матче допускается вывести на лед 13 игроков и 2 вратарей.
Пока остается неясным, какой матч считается «отдельным», а какой нет.
Насколько реально заразиться ковидом в самолете?
На самом деле тут нужно очень постараться. В отличие от других средств передвижения (поезда, машины, автобусы, корабли) самолет остается самым вентилируемым. В условиях частого движения воздух не успевает застояться. Во всех относительно новых самолетах есть фильтры HEPA (High Efficiency Particulate Air), которые помогают воздуху циркулировать по салону. По своему действию и эффективности они напоминают защитные маски высокого класса (FFP2 и FFP3), которые используются в больницах и в операционных. Это самые эффективные фильтры для очистки воздуха от загрязненной среды на сегодняшний день.
«Около 40 процентов воздуха кабины фильтруется через эту систему; остальные 60 процентов свежие и поступают извне самолета. Воздух кабины полностью меняется в среднем каждые две-три минуты, пока самолет путешествует», - объяснял в интервью National Geographic Бьорн Беккер, старший директор по управлению авиакомпанией Lufthansa Group.
В твиттере есть видео, где компания Lufthansa рассказывает о том, как работают такие фильтры.
«Официально сертифицированные фильтры HEPA блокируют и захватывают 99,97 процента взвешенных в воздухе частиц размером более 0,3 микрона», — говорит Тони Джулиан, эксперт по очистке воздуха в RGF Environmental Group.
Компания Airbus даже проводила специальные исследования и замеры качества воздуха до полета и после него. Оказалось, что после полета воздух в салоне самолета был намного чище, чем перед взлетом.
Конечно, наличие фильтров не отменяет ношение масок, но создает более комфортные и безопасные условия для полета. Поэтому суета Ильи Ковальчука, возможно, были неуместной.
Чтобы претендовать на медали, нужно добраться до Китая здоровыми
Решение лететь отдельным рейсом, принятое в последний момент, больше похоже на желание привезти в Пекин хоккеистов с минимальным числом контактов с посторонними спортсменами, пусть даже и соотечественниками. И отдельный самолет здесь выглядит логично: Ковальчук – как генеральный менеджер – отвечает за каждого игрока сборной. Со стороны общества эта история может восприниматься как желание показать значимость хоккейной команды для России по сравнению с другими спортсменами. Ну бред же.
В стороне не остался и главный зимний комментатор Дмитрий Губерниев со своей оценкой:
«Хоккеисты молодцы! Жамнову и Ковальчуку аплодирую! Нашли возможность и организовали рейс, не выбивали деньги из разных фондов и бюджета ОКР, нашли спонсоров, и команда полетит отдельно! Это крепкая менеджерская работа.
Мы видим, что творится в Пекине. Люди сдают отрицательные тесты, потом сидят в самолете восемь часов и после прилета сдают положительные тесты. Риски заболеть необходимо свести до минимума.
Хоккеисты две недели сидели на карантине, вот и продлили себе карантин еще на восемь часов полета. Теперь ждем отрицательные тесты в Пекине и борьбы за золото. Вперед, российский хоккей!» — написал Губерниев в своем телеграм-канале.
Главный тренер сборной России Алексей Жамнов и генеральный менеджер Илья Ковальчук рвутся в Пекин за медалями. И чтобы снова взять олимпийское золото, необходимо как минимум добраться до Китая полным составом здоровых спортсменов.
ПРАВИЛЬНО ЛИ СДЕЛАЛА ХОККЕЙНАЯ СБОРНАЯ РОССИИ, ЧТО ПОЛЕТЕЛА В ПЕКИН ОТДЕЛЬНЫМ РЕЙОМ?
В группе сборная России встретится с командами Швейцарии, Чехии и Дании. Стартует наша команда 9 февраля в 11:40 матчем против сборной Швейцарии.
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