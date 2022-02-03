3 февраля стало известно, что тесты на коронавирус после прилета в Пекин у шестерых российских хоккеистов оказались положительными. Среди них – игроки запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.
Это произошло несмотря на то, что хоккеисты летели в Пекин отдельно от других спортсменов, хотя изначально должны были сесть в один самолет со сборными по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и некоторыми из конькобежцев.
Ad
В тот же день сборная России уведомила, что нападающие Сергей Плотников и Артем Анисимов не вылетели в Пекин на Олимпиаду в составе команды также из-за положительных тестов на ковид.
Олимпийские игры
Чемпион ОИ: «Пусть хоккеисты не садятся со мной за одним столом»
Хоккеисты сборной России летят на Олимпийские игры в Пекине отдельным самолетом. Почему это казалось правильным
Чемпион Олимпиады по шорт-треку Руслан Захаров: «Пусть хоккеисты не садятся со мной за одним столом»
Источник: «СЭ».
Олимпийские игры
Хоккеисты России летят на ОИ отдельно. Почему это правильно
Олимпийские игры
Хоккеист сборной Китая: «На Олимпиаде нас устроят золотые медали»
Реклама
Ad
Реклама
Ad