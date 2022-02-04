Женская сборная России по хоккею начала Олимпийский турнир в Пекине с победы над командой Швейцарии со счетом 5:2.
В составе российской сборной хет-трик оформила Полина Болгарева, еще по шайбе забросили Екатерина Добродеева и Анна Шибанова. У швейцарок отличились Анна Мюллер и Лара Сталдер.
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Следующий матч сборная России проведет 5 февраля против команды США. Встреча начнется в 16:10 по московскому времени.
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