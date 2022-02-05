Генеральный менеджер сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх-2022 Илья Ковальчук прокомментировал информацию о приглашении астролога в национальную команду.

Источники «Комсомольской правды» 2 февраля сообщили о «звездочете и астрологе» Шере Исмаилове, который стал советником тренерского штаба сборной.

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Ковальчук опроверг данные источников «КП». «Я первый раз слышу [об этой информации]. С хоккейной командой точно нет. Может быть, присоединился к керлингу или еще к кому-то. Не знаю такого человека», – заявил Ковальчук.

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