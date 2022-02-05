Капитан сборной России по хоккею и знаменосец национальной команды Вадим Шипачев поделился впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
«[Церемония] понравилась, красивая и торжественная. Было здорово пройтись вместе с другими спортсменами из России. Еще и флаг нес. До начала церемонии нас привезли на хоккейный стадион, где мы тренируемся, просидели там полтора часа и поехали на арену, где открытие проходило.
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– Флаг тяжелый?
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– Нет, я, кстати, думал, что будет тяжелее. Но нести было легко, – ответил Шипачев.
34-летний хоккеист был знаменосцем сборной России на открытии Олимпиады-2022 вместе с конькобежкой Ольгой Фаткулиной. Из-за санкций ВАДА Шипачев с Фаткулиной несли флаг Олимпийского комитета России.
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Источник: Sport24
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